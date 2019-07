POL-MI: Motorradfahrer (51) verliert Kontrolle

Petershagen (ots) –

Mit einem Rettungswagen ist ein 51-jähriger Motorradfahrer aus

Minden am Sonntagabend ins Johannes-Wesling-Klinikum gebracht worden.

Zuvor war der Mann mit seiner Honda in einer Kurve in Friedewalde

gestürzt.

Der Mindener war gegen 19.15 Uhr aus Richtung der Friedewalder

Straße kommend auf der Straße „Küntkenhof“ unterwegs. In einer

Linkskurve in Höhe der Einmündung mit dem „Schwefeld“ verlor er

vermutlich auf dem auf der Fahrbahn liegenden Schotter plötzlich die

Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte anschließend in den

Graben. Ein Notarzt sowie die Rettungssanitäter kümmerten sich um den

Mindener.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Minden-Lübbecke | Publiziert durch presseportal.de.