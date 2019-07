POL-BN: Falsche Polizeibeamte: Polizei fahndet mit Phantombild nach Geldabholer

Bonn (ots) –

Am 06.06.2019 wurde eine 49-jährige Frau aus Bonn von einem

mutmaßlichen Betrüger angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab.

In dem Gespräch wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen

schweren Unfall verursacht hätte und die geschädigte Person schwer am

Kopf verletzt sei. Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde sie zu

einer Barzahlung in Höhe von 10.000 Euro gedrängt, damit das

Ermittlungsverfahren gegen ihre Tochter eingestellt würde.

Die 49-Jährige willigte ein und begab sich mit dem Geld zu dem

vereinbarten Treffpunkt in der Siegburger Straße in Bonn-Beuel, wo

sie das Geld einem weiteren „Polizeibeamten“ übergeben sollte. Dort

traf sie auf eine ungepflegte und verwahrlost aussehende männliche

Person, die nicht den Eindruck machte ein Polizeibeamter zu sein. Die

Frau wurde misstrauisch und es kam zu keiner Geldübergabe. Der

falsche Polizeibeamte flüchtete schließlich in Richtung Beueler

Bahnhof.

Anhand der Beschreibungen der 49-Jährigen fertigten Spezialisten

des Landeskriminalamt NRW ein Phantombild des Geldabholers. Die

Polizei fahndet nach richterlichem Beschluss nun öffentlich nach dem

unbekannten Mann, der ergänzend wie folgt beschrieben wird:

– Ca. 55-65 Jahre

– Graue Haare und grauer 5-Tage-Bart

– Komplett schwarz gekleidet

– Schwarzer Rucksack

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 24 fragen: Wer

kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle

Telefon: 0228 – 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bonn | Publiziert durch presseportal.de.