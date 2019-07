BPOL NRW: Schlägerei am Hauptbahnhof Köln – Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Köln (ots) –

Am 30.06.2019 um 05:30 Uhr kam es im Kölner Hauptbahnhof zu einer

Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die Bundespolizei stellte nach

kurzer Fahndung drei Tatverdächtige.

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Reisender der Bundespolizei

eine Schlägerei am Rolltreppenaufgang zum Bahnsteig 10/11. Eine

Streife stellte zunächst nur einen verletzten 21-Jährigen aus

Bergisch Gladbach fest. Er gab an, nach einer verbalen

Auseinandersetzung unvermittelt mit mehreren Faustschlägen ins

Gesicht und am Oberkörper angegriffen worden zu sein. Die

Bundespolizei leitete eine sofortige Fahndung mit

Personenbeschreibung ein.

Eine weitere Streife stellte die drei Tatverdächtigen, die

ebenfalls blutverschmiert waren. Alle Beteiligten waren

alkoholisiert. Videoaufzeichnungen wurden gesichert und müssen nun

ausgewertet werden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen „Gefährlicher

Körperverletzung“ ein.

