POL-ROW: ++ Gefährliches Überholmanöver unter Radfahrern ++ Ungewöhnlicher Fahrradtausch ++ Autos am Bahnhof aufgebrochen ++ Passant entschärft Feuerstelle am Froschteich ++

Rotenburg (ots) – Gefährliches Überholmanöver unter Radfahrern

Bremervörde. Bei dem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist am

Sonntagabend ein 61-jähriger Bremervörder verletzt worden. Der Mann

war gegen 18.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Neuen Straße

unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 14-jähriger Bremervörder. Als der

Jugendliche den vor ihm fahrenden Radler überholen wollte, berührten

sich die Lenker. Der 61-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte

Verletzungen an seinem Knie zu. Den Sachschaden beschreibt die

Polizei als gering.

Ungewöhnlicher Fahrradtausch

Rotenburg. Einen ungewöhnlichen Fahrradtausch erlebte am

Sonntagabend ein 17-Jähriger aus dem Rosenweg. Er hatte sein

anthrazitfarbenes Herrensportrad bei sich zu Hause in der

verschlossenen Garage abgestellt. Am Abend bemerkte er, dass jemand

es gestohlen hatte. Statt seines Rades, stand ein schwarzes Herrenrad

des Herstellers Cito vom Typ New York dort. Die Polizei sucht jetzt

den Eigentümer dieses Rades und natürlich den, der die Räder

getauscht hat.

Diebstahl aus Garage

Zeven. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Sonntag

Zutritt in die Garage eines Wohnhauses am Akazienweg verschafft.

Durch das unverschlossene Tor kamen sie hinein und nahmen daraus

einen Kompressor mit Zubehör und eine Elektrokettensäge mit.

Autos am Bahnhof aufgebrochen

Oerel. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter auf einem

Grundstück in der Straße Am Bahnhof und auf dem Bahnhofsvorplatz in

zwei Autos eingedrungen. In einem Carport nahmen sie aus einem

vermutlich unverschlossenen Wagen zwei Fahrzeugscheine und einen

Zigarettenanzünder heraus. Auf dem Parkplatz am Bahnhof schlugen sie

die hintere rechte Scheibe eines VW Golf ein. Die Unbekannten suchten

im Wagen nach Beute, fanden dort aber nichts.

Passant entschärft Feuerstelle am Froschteich

Rotenburg. Ein 56-jähriger Rotenburger hat am Sonntagmittag am

Froschteich in der Verlängerung des Grafeler Damms eine frische

Feuerstelle entdeckt und gelöscht. Von den Verursachern der

gefährlichen Zündelei war nichts mehr zu sehen. In diesem

Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin,

offenes Feuer in der ausgedörrten Natur unbedingt zu unterlassen.

Sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten bitte unter Telefon

04261/9470.

Stellnetze im Mühlenteich ausgelegt

Scheeßel. Unbekannte haben am Mühlenteich an der Westerholzer

Straße ein etwa fünfzig Meter breites Stellnetz in der Wümme

ausgelegt. Passanten entdeckten das Netz und warfen die eingefangenen

Fische zurück ins Wasser. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen

Fischwilderei ein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation

in Scheeßel unter Telefon 04263/985950.

