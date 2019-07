HZA-K: Leiterin des Hauptzollamts Köln in den Ruhestand verabschiedet

Köln (ots) –

Nach ihrem juristischen Studium trat die 30jährige gebürtige

Rösratherin Monika Lucht-Kirchner 1983 in die Zollverwaltung bei der

Oberfinanzdirektion Düsseldorf ein. Nachdem sie dort eine Zeit lang

als Referentin für Außenwirtschafts- und Marktordnungsrecht tätig

war, folgte der Arbeitsbereich Controlling in der

Bundesfinanzdirektion West und die leitende Position im Referat OPH

(Organisation/Personal/Haushalt); beide Bereiche für je ca. 2 ½

Jahre. Im November 2013 übernahm Monika Lucht-Kirchner die Leitung

des Hauptzollamts Köln. „Loslassen fällt nicht leicht, weil ich über

5 ½ Jahre einen spannenden Job machen durfte.“, so Lucht-Kirchner

einen Tag vor ihrer Verabschiedung. Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn,

die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die Arbeit der vollmobilen

Röntgenanlage, die KFZ-Steuerstelle sowie die Bundesstelle Zollwert

gehören mit zu den Aufgabenschwerpunkten des Hauptzollamts Köln,

welches mit seinen über 1000 Beschäftigten das viertgrößte in

Deutschland ist.

