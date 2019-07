POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Nach Eierwürfen Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im

Stadtteil Bahnstadt mehrere rohe Eier durch offenstehende Fenster und

Balkontüren geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren

hundert Euro.

Bislang meldeten sich vier Betroffene beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte und erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die

Eier wurden demnach im Zeitraum von 24:00 Uhr am Samstagabend bis um

08:00 Uhr am Sonntagmorgen in die Wohnungen geworfen. Es entstand

nicht unerheblicher Sachschaden an Kleidungsstücken, Möbel und

verschiedensten Einrichtungsgegenständen. Teilweise wurden auch

Decken, Wände und Holzböden durch das eingetrocknete Eiklar

beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden

gebeten, sich unter 06221 991700 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.