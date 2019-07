LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person am Kreisverkehr Heinrichsruh

Schleiz (ots) – Am Sonntag den 30.06.2019 ereignete sich am

Kreisverkehr Heinrichsruh in Schleiz ein Verkehrsunfall zwischen

einem Motorradfahrer und einem PKW. Der Motorradfahrer befuhr die

B282 aus Richtung Plauen kommend in Richtung Kreisverkehr

Heinrichsruh. Ein Unbeteiligter vorausfahrender PKW musste

verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern, da vor ihm ein

weiterer PKW beabsichtigte nach links in eine Waldeinfahrt

einzubiegen. Scheinbar deutete der Motorradfahrer die Situation fehl

und setzte zum Überholen des vorausfahrenden PKWs an. In der weiteren

Folge ließ sich der Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden PKW und dem

überholenden Motorrad nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß

verletzten sich der 59 jährige Motorradfahrer schwer und die 48

jährige Beifahrerin des beteiligten PKW leicht. Der Motorradfahrer

wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus

nach Schleiz verbracht.

