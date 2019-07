POL-EL: Papenburg – Feuer im Moor

Papenburg (ots) – Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist es

zu gleich drei Feuerwehreinsätzen in der Johann-Bunte-Straße

gekommen. In Höhe der Einmündung zum Umländerwiek geriet aus noch

ungeklärter Ursache eine Moorfläche in Brand.

Am Samstagabend konnten die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus

Papenburg keinen Brand feststellen. Gestern Morgen wurden sie dann

gegen 09:40 Uhr an genannter Stelle zu einem Böschungsbrand gerufen.

Dieser konnte zügig gelöscht werden.

Einen dritten Einsatz gab es am gestrigen Mittag, als eine rund 20

m² große Moorfläche in Brand geraten war. Auch dieses Feuer brachten

die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle.

Gründe für das Feuer sind derzeit nicht bekannt. Eine mögliche

Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus. Die Ermittlungen wurden

aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der

Rufnummer (04961)9260 zu melden.

