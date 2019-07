POL-LB: Die Aufgaben der Verkehrsprävention, Teil 4:Bus fahren- aber richtig, Bustraining Klassenstufe 5

Ludwigsburg (ots) –

Der Bus ist das Verkehrsmittel Nr. 1 auf dem Schulweg. Unsere

Schülerinnen und Schüler legen ihre Schulwege mit dem Bus auch nach

der Integration der Schülerbeförderung in die Linienverkehre täglich

zuverlässig und sicher zurück. Im Rahmen der landesweiten

Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR werden Schülerinnen und

Schüler mit der Kampagne „Bus fahren – aber richtig!“ vom

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mit der

Polizei Baden-Württemberg, ADAC und Unfallkasse Baden-Württemberg

sowie dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO)

durch besondere Informations- und Trainingsangebote zum richtigen

Verhalten im Bus und an der Haltestelle aktiv an der sicheren

Schülerbeförderung beteiligt. Das Bus-Training erfolgt ganzjährig für

alle interessierten Schulen in Baden-Württemberg für die Klassenstufe

5 mit zwei Einheiten: Mit dem kurzweiligen Theorieteil im

Klassenzimmer wird insbesondere Gefahrenbewusstsein durch die Polizei

für die Busfahrt geschaffen. Beim anschließenden praktischen Teil

durch ein Busunternehmen vor Ort werden durch qualifizierte

Trainerinnen und Trainer (Busfahrende) fahrpraktische Demonstrationen

an der Bushaltestelle durchgeführt.

