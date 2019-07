POL-Bremerhaven: Kühe auf dem Autobahnzubringer

Bremerhaven (ots) –

Am Sonnabend, 29.06.2019 sind 4 Rinder kurz vor dem

Beschleunigungsstreifen der Grimsbystraße in Richtung Autobahn noch

rechtzeitig gestoppt worden. Gegen 15.00 Uhr benachrichtigten

Passanten die Polizei. Von einer Weide an der Wiesenstraße waren 7

Rinder ausgebrochen und liefen in Höhe Hexenbrücke auf den Zubringer.

Während 3 Kühe freiwillig auf ihre Weide zurückkehrten, schnupperten

4 Rinder den Duft der großen weiten Welt und setzten ihren Ausflug

fort. Um eine Gefahr für Autofahrer und Rinder auszuschließen, wurden

Verkehrslenkungs-maßnahmen auf dem Autobahnzubringer notwendig. Die

Bäuerin holte ihr Vieh ab und führte es mit Polizeibegleitung wieder

auf die Weide. Bis dahin wurden die Tiere von den Passanten und den

Beamten in Schach gehalten.

