FW-HEI: Feuer in Brunsbüttel – Löschwasserversorgung stellt Feuerwehr vor Problem

Dithmarschen (ots) –

Brunsbüttel – Ein Feuer in einem Einfamilienhaus fordert seit halb

sechs Uhr morgens einen massiven Einsatz der Feuerwehr Brunsbüttel.

Zunächst war es unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude

befinden. Beim Absuchen des Gebäudeinneren mit

Atemschutzgeräteträgern wurden keine Personen im Gebäude gefunden.

Die Löscharbeiten gestalten sich jedoch schwierig.

Als um 05:30 Uhr die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle

unmittelbar an der B5 eintrafen, quoll bereites dichter Rauch aus dem

hinteren Teil des Gebäudes und dem gesamten Dachstuhl. Zunächst war

es unklar ob sich noch Anwohner in dem Wohnhaus aufhielten. Bei einer

umgehend eingeleitete Personensuche unter schwerem Atemschutz, in dem

bereits komplett verqualmten Gebäude, wurden keine Personen gefunden.

Vor Probleme wurden die rund 60 ausgerückten Brandbekämpfer durch

eine defekte Löschwasserversorgung gestellt. Ein in ca. 250 m

entfernter Löschbrunnen lieferte aus bisher unbekannten Gründen kein

Wasser. Ein Hydrant in gleicher Entfernung ließ sich nicht öffnen.

Erst nach einer Stunde gelang es, eine stehende Wasserversorgung

aufzubauen und mit den Löscharbeiten zu beginnen. Durch den gezielten

Einsatz des Löschwassers aus den Tanks der Löschfahrzeuge konnte die

Brunsbütteler Feuerwehr das Feuer bis zum Aufbau der Wasserversorgung

unter Kontrolle halten. Zur Zeit laufen die Löscharbeiten und werden

sich noch einige Stunden hinziehen. Die B5 wurde für den Einsatz

zwischen dem Kreisverkehr Brunsbüttel-Ort und der Nordhusener Straße

in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist durch die

Polizei eingerichtet worden.

