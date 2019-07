POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots) – Am Sonntag, den 30.06.2019 zwischen 14:00 und

20:00 Uhr, kam es in der Nähe (angrenzender Feldweg) des Schwimmbades

in Montabaur zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige

Unfallverursacher beschädigte den geparkten PKW vermutlich durch

unachtsames Öffnen seiner Fahrzeugtüre. Der Unfallverursacher

entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um

den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben

können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Montabaur

(02602/9226-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Montabaur | Publiziert durch presseportal.de.