POL-NB: Zusammenfassung des Einsatzgeschehens zum letzten Tag der Fusion

Lärz (ots) – Das Fusion-Festival neigte sich am Sonntag dem Ende.

Aufgrund des Abreiseverkehrs wurden auch am 30.06.2019

Verkehrslenkungsmaßnahmen und -kontrollen an den umliegenden Straßen

durchgeführt. Bislang kam es kaum zu Verkehrseinschränkungen.

Im Laufe des Tages besuchten Lorenz Caffier, Minister für Inneres

und Europa M-V, sowie Wilfried Kapischke, Inspekteur der

Landespolizei, die eingesetzten Kräfte von Polizei, Zoll und

Feuerwehr, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Beide betonten dabei

ausdrücklich die gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden.

An den Kontrollstellen an der B198, Vipperower Heide, und in

Zirtow erstatteten die Beamten heute insgesamt 51 Anzeigen wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. 39 Personen führten ein

Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In 10 Fällen

wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 4.000 Euro realisiert.

An der mobilen Wache wurden eine Körperverletzung sowie ein

Diebstahl angezeigt und Substanzen sichergestellt, bei denen es sich

nach derzeitigen Erkenntnissen um Betäubungsmittel handeln dürfte.

Im Verlaufe der kommenden zwei Tage wird es durch weitere Abreisen

möglicherweise zu Verkehrseinschränkungen auf den Zufahrtsstraßen im

Großraum Lärz kommen. Wir bitten diesbezüglich um Geduld und

besondere Aufmerksamkeit. Den Festivalteilnehmern wünschen wir eine

gute Heimreise.

