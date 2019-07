LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Erfurter Venedig

Erfurt (ots) – Am Samstagabend kam es im Bereich Venedig zu einer

verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen, die schließlich

in einer handfesten Schlägerei der Beteiligten mündete. Gleich

mehrere Notrufe gingen hierzu bei der Landeseinsatzzentrale ein. Die

Beamten nahmen hinsichtlich der Tathandlungen mehrere Anzeigen wegen

Körperverletzungsdelikten gegen derzeit sechs Beschuldigte im Alter

zwischen 21 und 34 Jahren auf. Neben einer Vielzahl von

Polizeibeamten kamen auch mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt zum

Einsatz, die insgesamt drei Beteiligte in das Helios Klinikum

verbrachten. Zur weiteren Aufklärung des Tathergangs werden Zeugen

gesucht, die Wahrnehmungen zur Schlägerei machen können. Die Zeugen

werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord, Tel.: 0361/7840-0,

zu melden.

