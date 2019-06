FW Bremerhaven: Küchenbrand in der Bürgermeister-Smidt-Straße

Bremerhaven (ots) – Eine Küche hat heute gegen 21.35 Uhr in der

Bürgermeister-Smidt-Straße gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

wurden zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung alarmiert. Aus

einem Fenster der betroffenen Erdgeschosswohnung war beim Eintreffen

der Feuerwehr bereits dichter dunkler Rauch sichtbar. Der verrauchte

Treppenraum und die Wohnungen wurden durch die Feuerwehr direkt

kontrolliert. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Das

Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter

Kontrolle gebracht. Die Bewohner der Brandwohnung konnten das Gebäude

bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Eine

Frau und ein Mann im 3. Obergeschoss standen auf ihrem jeweiligen

Balkon und wurden über eine Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit

gebracht. Die gerettete Frau und der Bewohner der Brandwohnung wurden

vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort medizinisch versorgt.

Der Mann kam mit leichten Verbrennungen in ein Bremerhavener

Krankenhaus. Die Frau konnte zurück in ihre Wohnung. Die betroffene

Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Über die Brandursache

und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und zwei

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehe am Einsatz beteiligt.

