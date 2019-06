FW-BO: Tragischer Badeunfall in der Ruhr im Bereich Bochum-Dahlhausen

Bochum (ots) –

Am Sonntagabend kam es an der Uhr unterhalb des Wehres in Bochum

Dahlhausen zu einem tragischen Badeunfall, bei dem ein Mann um Leben

kam. Ein weiterer wurde leicht verletzt.

Um 19.20 Uhr wurde die Feuerwehr gleich von mehreren Passanten und

der DLRG zu einem Badeunfall in der Ruhr in Bochum Dahlhausesn

alarmiert. Unterhalb der Bootsrutsche am Wehr waren zwei Männer aus

noch unklaren Gründen in Not geraten und drohten zu ertrinken.

Rettern der DLRG, die nur wenige Meter entfernt die Wachstation

Linden-Dahlhausen betreibt, gelang es, einen der Männer zu retten und

an Ufer zu bringen. Der zweite Mann wurde von den Helfern

weggetrieben und ging unter.

Sofort alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Einsatzkräfte aller

drei Feuer- und Rettungswachen sowie des Rettungsdienstes. Auch die

Tauchergruppen der Feuerwehren Witten und Essen sowie ein

Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel für Feuerwehren in

NRW e.V. wurden alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte

wurde zunächst die akute Suche nach dem Vermissten im Wasser

unterstützt und der Gerettete wurde durch einen Notarzt untersucht.

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vier Boote der DLRG und der Feuerwehr Essen unterstützten im

weiteren Verlauf die Suchaktion. Wasserretter der Feuerwehr Bochum

sowie der DLRG suchten die Böschungsbereiche der Ruhr ab, der

Hubschrauber der Polizei überflog das Gelände, konnte jedoch nichts

feststellen. Rettungstaucher der Feuerwehr Witten begannen mit der

Suche unter Wasser in dem Bereich, wo die beiden Männer in Not

geraten waren, die Essener Taucher Eineige Meter weitere Ruhr

abwärts. Knapp zwei Stunden nach dem ersten Notruf fand ein Taucher

aus Witten den leblosen Mann auf dem Grund der Ruhr und brachte ihn

sofort zum Ufer. Notarzt und Rettungsdienst begannen umgehend mit der

Reanimation des Mannes, die jedoch erfolglos verblieb, sodass der

Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte.

Insgesamt waren rund 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdienst, DLRG und Polizei vor Ort. Die Kripo hat die

Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

