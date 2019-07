POL-HRO: Vermisster 55-Jähriger in Rostock-Warnemünde

Rostock (ots) –

Seit dem 30.06.2019 wird der 55-jährige Bethold Vosbeck in Rostock

Warnemünde vermisst. Letztmalig wurde er am 30.06.2019 gegen 14:15

Uhr am Strand von Warnemünde gesehen, als er vom Strandkorb in der

ersten Reihe in der Nähe vom Rettungsturm 1 zum Schwimmen ins Wasser

ging.

Umfangreiche land- und wasserseitige Suchmaßnahmen haben bisher nicht

zum Auffinden des Vermissten geführt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,90 m groß

schlanke Figur

kurze, dunkle Haare

bekleidet mit blauer Badeshort

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herren geben kann, wird gebeten, sich

an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer

0381-4916-1616, die Internetwache unter www.polizeimv.de oder jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.

Caroline Vogelgesang-Brieger

Kriminalhauptkommissarin

Polizeiinspektion Rostock

– Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen –

