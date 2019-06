POL-S: Balkon eingestürzt – mehrere Verletzte

Stuttgart-West (ots) – Sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden

in Höhe von zirka 100.000 Euro sind die Folgen eines eingestürzten

Balkons am Sonntag (30.06.2019) gegen 18.00 Uhr an einem an der

Esperantostraße gelegenen Wohn- und Geschäftsgebäude. Ersten

Ermittlungen zufolge hielten sich die Personen im Alter von 21 bis 54

Jahren auf dem Balkon im 1. Obergeschoss auf, auf dem auch ein voller

Pool mit etwa drei Meter Durchmesser aufgestellt war. Vermutlich

durch das insgesamt zu hohe Gewicht stürzte der Holzbalkon einseitig

ein, so dass die Personen zirka 4 Meter in die Tiefe rutschten. Eine

Person kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, alle anderen

wurden vor Ort medizinisch versorgt.

