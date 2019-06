FW-F: Kellerbrand in Nied – 3 Personen gerettet

Frankfurt am Main (ots) – (mbr) Gegen 18:20 Uhr wurden Einheiten

der Freiwilligen Feuerwehr Nied und der Feuerwachen 3 und 31 zu einem

Kellerbrand in die Mainzer Landstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten war eine starke

Rauchentwicklung aus dem Keller des dreigeschossigen Hauses

wahrzunehmen. Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war bereits

stark verraucht und somit für die Bewohner aller Wohnungen nicht mehr

begehbar.

Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar mit einem Trupp unter

Atemschutz in dem Kellerbereich eingeleitet. Weitere Trupps wurden

unter Atemschutz in den darüberliegenden Stockwerken zur Erkundung

und Personensuche eingesetzt. Aufgrund des stark verrauchten

Treppenraumes wurden drei Personen aus einer Wohnung über eine

Drehleiter ins Freie gebracht. Diese wurden in der Folge vorsorglich

durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Sie blieben unverletzt.

Die intensive Brandbekämpfung erstreckte sich über anderthalb

Stunden. In einem Abstellraum des Kellerbereiches brannte Hausrat.

Darüberhinaus waren die Einsatzkräfte auf Grund der aktuellen

Heißwetterlage zusätzlich stark belastet. Es erfolgte eine

umfangreiche Versorgung mit Kaltgetränken an der Einsatzstelle.

Das Gebäude wurde abschließend vollumfänglich vom Brandrauch

mittels Lüftern befreit. Durch den Gasversorger Mainova wurde die

entsprechende Gasversorgung abgestellt.

Eine Schadenssumme kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert

werden. Die Brandursachen-Ermittlung erfolgt im Nachgang durch die

Polizei.

