POL-BS: Umfangreiche Verkehrskontrollen am Freitag – Bei jedem vierten Fahrzeug gab es Beanstandungen

Braunschweig (ots) –

Braunschweig, Wolfenbütteler Straße / Salzdahlumer Straße

28.06.2019, 14 – 21 Uhr

An zwei großen Ausfallstraßen Braunschweigs kontrollierte die

Polizei Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf besondere Unfallgefahren.

Hierbei standen Alkohol und Drogen, aber auch die Themen wie

Ablenkung und Tuning im Vordergrund. Während es bei rund dreiviertel

der kontrollierten Fahrzeuge keine Beanstandungen gab, mussten die

Beamten drei Personen die Weiterfahrt auf Grund von Straftaten

untersagen.

Am Freitag war die Polizei ab dem Nachmittag bis in die

Abendstunden hinein mit zahlreichen Polizeibeamten im Einsatz, um

eine großangelegte Verkehrskontrolle durchzuführen. Ziel war es nicht

nur allein etwaige Verstöße zu ahnden, sondern die Verkehrsteilnehmer

für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Das

Hauptaugenmerk legten die Polizisten daher auf der Kontrolle von

Alkohol- und Drogenbeeinflussung, der Handynutzung während der Fahrt

sowie auf nicht verkehrssichere Umbauten an den Fahrzeugen im Bereich

des Tunings.

Zwei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von berauschenden

Mitteln, also Drogen. Für sie endete die Fahrt noch vor Ort, ihnen

wurde eine Blutprobe entnommen und nun erwarten sie die

Strafverfahren. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis und musste sein Auto ebenfalls stehen

lassen. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Erfreulicherweise stand kein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss.

Bei den über 320 umfangreich kontrollierten Fahrzeugen stellte die

Polizei zudem fast 75 Mängel fest, die sich im Bereich der

Ordnungswidrigkeiten bewegten. Darunter waren auch die Nutzung von

Mobiltelefonen, technische Mängel oder unerlaubte Veränderungen an

den Fahrzeugen.

Für das Gelingen dieser Kontrolle waren neben dem Beamten der

einzelnen Kommissariate und der Bereitschaftspolizei auch

Rauschgiftspürhunde, Beamte mit besonderen Qualifikationen rund um

das Thema Tuning und Dokumentenprüfung im Einsatz. Eine besondere

Fort- und Weiterbildung zur Erkennung von Drogen im Straßenverkehr

wurde im Vorfeld durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Braunschweig | Publiziert durch presseportal.de.