FF Nordkirchen: Flächenbrand an der Münsterstraße

Südkirchen (ots) –

Gegen 14.30 Uhr rückte der Löschzug Südkirchen zur Münsterstraße

aus. Dort waren aus ungeklärter Ursache etwa 50 Quadratmeter

Grünstreifen in Brand geraten.

Das Feuer wurde mit zwei C-Strahlrohren gelöscht und somit eine

Ausbreitung auf ein angrenzendes Getreidefeld verhindert.

Anschließend wurde die Einsatzstelle auf weitere Glutnester

überprüft.

Im Einsatz war der Löschzug Südkirchen mit zwei Löschfahrzeugen

und 16 Feuerwehrleuten. Während der Löscharbeiten wurde die

Münsterstraße halbseitig gesperrt.

Die Feuerwehr weißt an dieser Stelle daraufhin, dass bei der

anhaltenden Trockenheit bereits Kleinigkeiten, wie eine Glasscherbe,

ausreichen um ein Feuer auszulösen. Bitte vermeiden Sie unbedingt das

herauswerfen von Zigaretten aus Fahrzeugen und das rauchen in

Wäldern. Der Flug des Glimmstängels lässt sich nicht kontrollieren

und führt nicht selten zu ausgedehnten Vegetationsbränden. Ebenfalls

sollte der Betrieb von Grills mit erhöhter Vorsicht erfolgen. Auch in

Gärten kann das trockene Gras Feuer fangen und angrenzende Hecken und

Sträucher in Brand setzen.

Sollten Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen, zögern Sie nicht

und wenden sich direkt an die Rettungsleitstelle über die

Notrufnummer 112.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tobias Heitkamp

Mobil: 0171 68 15 799

E-Mail: tobias.heitkamp@ff-nordkirchen.de

http://www.ff-nordkirchen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen | Publiziert durch presseportal.de.