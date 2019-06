FW Schiffdorf: Geestenseth und Spadener Feuerwehr üben den Ernstfall

Schiffdorf-Geestenseth (ots) –

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ist ein häufiges

Einsatzstichwort der Feuerwehren. Die Ortswehren Geestenseth und

Spaden der Gemeinde Schiffdorf erhielten am Samstag, den 29.06.19

eine Sonderausbildung im Bereich Menschenrettung aus Fahrzeugen und

den Umgang mit dem Rettungssatz. Zu Beginn des Tages begrüßte der

Ortsbrandmeister Detlef Heinsohn alle anwesenden Teilnehmer und

wünschte einen informativen Tag. Im Feuerwehrhaus wurde durch den

Kameraden Jens Krummel ein ausgiebiges Frühstück und Mittagessen,

sowie ausreichend Getränke, besonders bei dem sonnigen Sommerwetter,

bereitgestellt. Ausbilder Kevin Rieger aus Apensen (Landkreis Stade)

vermittelte den Teilnehmern zunächst die theoretischen Grundlagen des

Rettungseinsatzes, auch aus Sicht des medizinischen Rettungsdienstes,

da er selbst bereits jahrelang Rettungswagen fährt. Er berichtete

auch über die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit zwischen

Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr. Rieger informierte zusätzlich,

dass viele Situationen auch mit den typischen Ausrüstungsgegenständen

der Feuerwehrfahrzeuge gelöste werden könne, z.B. Fahrzeuge

aufrichten mit Leitern, Stabilisierung mit Schläuchen, usw. Diese

Informationen wurden später auch praktisch geübt. Der zweite

Schwerpunkt war die praktische Ausbildung an den Geräten. An zwei

organisierten Autos vom Autoverwertungshof Herrmann aus Lintig wurde

der Einsatz vom Rettungssatz geübt. Einmal wurde eine Menschenrettung

aus verunglücktem PKW inszeniert und wie man patientenschonend

Personen aus Fahrzeugen rettet. An dem zweiten PKW wurde der

Rettungssatz eingesetzt und das Fahrzeug fachmännisch zerlegt. Auch

in dem Ausbildungsteil wurden den Teilnehmern viele Praxistipps

vermittelt, wie sie Personen und Gerät schonen können. Kai Schaper

von der Ortswehr Spaden äußerte sich sehr positiv über die gelernten

Kniffe und die Art und Weise der Vermittlung. Die Teilnehmer zeigten

sich während der gesamten Veranstaltung sehr interessiert und haben

viele neue Informationen und Eingebungen bekommen. Die Brandmeister

und der Ausbilder sprachen von einem gelungenen Ausbildungsdienst.

