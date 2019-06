POL-PDPS: Küchenbrand durch „vergessenen Kochtopf“

Steinalben (ots) – Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr

ausrücken, um einen Brand in einem Einfamilienhaus in Steinalben zu

löschen. Der Brand konnte recht schnell von den Einsatzkräften der

Feuerwehren Waldfischbach-Burgalben, Hermersberg und Steinalben unter

Kontrolle gebracht werden. Trotzdem entstand an und in dem Haus ein

erheblicher Sach- und Gebäudeschaden, der aktuell noch nicht

beziffert werden kann. Grund für den Brand war nach aktuellen

Erkenntnissen ein Kochtopf mit Frittier-Fett, der auf dem

eingeschalteten Elektroherd in der Küche des Hauses stand und

offenbar „vergessen“ wurde. Verletzt wurde niemand, was der guten und

besonnenen Reaktion der Hausbewohner zu verdanken war, die sofort bei

Wahrnehmung des Brandgeruchs das Haus verließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 – 9270

www.pi Waldfischbach-Burgalben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.