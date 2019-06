POL-DA: Strohballenlager gerät in Brand

Gemarkung Biblis (ots) – Am späten Sonntagnachmittag (30.06.2019)

geriet im Bereich zwischen Biblis und dem Kernkraftwerk ein

Strohballenlager in Brand. In dem ca. 500 m von der Landesstraße 3261

und östlich der Zufahrtsstraße zum Kraftwerk gelegenen

Strohballenlager waren ca. 200 Rundballen gestapelt. Die Feuerwehren

der Gemeinde Biblis mit Ortsteilen und der Gemeinde Bürstadt sind

aktuell (19:00 Uhr) mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten

Erkenntnissen scheinen sich die Strohballen selbst entzündet zu

haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Gefertigt: EPHK

Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

