POL-VDKO: 27. Erlebnistag „Tal total“

Koblenz (ots) – Bei hochsommerlichen Temperaturen fand die 27.

Veranstaltung „Tal total“ der Touristikgemeinschaft

„Rheinland-Touristik“ statt. Nach Angaben des Veranstalters fanden

nur ca. 8000 Radfahrer und Skater den Weg ins Mittelrheintal.

Erstmalig nahm auch das Team „Rynkeby – Hohes C.“, ein europäisches

Charity-Radsportprojekt, mit ca. 55 Teilnehmern an der Veranstaltung

„Tal total“ teil. Nach dem Start gegen 12 Uhr in Bingen wurde

anschließend gegen 13 Uhr am Rathaus St. Goar eine Mittagspause

eingelegt. Die Radveranstaltung „Vortour der Hoffnung“ startete gg.

11 Uhr mit ca. 30 Teilnehmern in Braubach und fuhr über

Kamp-Bornhofen nach St. Goar. Von Seiten des Veranstalters wurden

keine Besonderheiten gemeldet. Der Trend der vergangenen Jahre zu

rückläufigen Besucherzahlen setzte sich auch in diesem Jahr fort;

zudem dürften auch die hohen Außentemperaturen negativen Einfluss auf

das Besucheraufkommen gehabt haben. Insgesamt verlief die

Veranstaltung aus polizeilicher Sicht ohne Probleme.

