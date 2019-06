FW-Stolberg: Jugendfeuerwehr auf Tour

Stolberg (ots) –

In diesem Jahr zog es die Jugendfeuerwehr der Kupferstadt Stolberg

vom 19.06.2019 bis zum 23.06.2019 für Ihr Zeltlager in den Kreis

Heinsberg. In Wassenberg, am Effelder Waldsee, wurde das Lager

bereits am Samstag bevor die Kinder und Jugendlichen anreisten, durch

die vorgereisten Jugendfeuerwehrwarte aufgebaut. Die ersten Tage

nutzten die Jugendwarte um das Team zu stärken. Dazu gehörten

gemeinsame Unternehmungen und zu kochen, aber besonders galt es die

Zeit mit den Kindern vorzubereiten und Kraft zu tanken. Am Mittwoch

trafen schließlich auch die Kinder und Jugendlichen ein. Ein Teil der

Betreuer fuhr zurück nach Stolberg, um die Kinder abzuholen, ein

anderer Teil bereitete die Ankunft der Kinder vor. Nachdem die

insgesamt 43 Kinder und Jugendlichen (11 Mädchen und 32 Jungen) mit

dem Reisebus am Campingplatz angekommen waren, hieß es erst einmal

Zelte beziehen. 4 Schlafzelte wurden bezogen und die Schlafstätten

hergerichtet. Nach einem gemeinsamen Abendessen folgte die Einweisung

durch den Stadtjugendfeuerwehrwart Carsten Nellißen. Am nächsten

Morgen, nach einem gemeinsamen Frühstück, durften die Jugendlichen

den Campingplatz selbst einmal erkunden. Nach einer kurzen

Essenspause am Mittag folgten eine Rallye und ein paar Teamspiele,

welche eigens für die Zeltlager erstellt wurden. Alle Jugendlichen

hatten großen Spaß. Freitag stand ein Tagesausflug auf dem Plan. Ziel

des Ausflugs war bei strahlendem Sonnenschein ein Abenteuerspielplatz

in den angrenzenden Niederlanden. Groß und Klein hatten viel Spaß bei

Minigolf, Trampolin, Bolzplatz und Autoscouter. Der Tag wurde mit

einem gemütlichen Grillabend beendet. Nach dem Frühstück am Samstag

hatten die Kinder und Jugendlichen wieder etwas Zeit sich selbst auf

dem Zeltplatz zu beschäftigen, bevor es dann am Nachmittag zum See

ging. Dort hatten alle einen riesen Spaß bei sommerlichen

Temperaturen im See schwimmen zu gehen und Wasserspiele zu spielen.

Amtsleiter Andreas Dovern ließ es sich nicht nehmen uns mit der

Familie zu besuchen und uns zum Badesee zu begleiten. Sonntag war

dann leider schon Tag des Abbaus und der Abreise. Nach dem Frühstück

wurde mit vereinten Kräften das Lager wieder abgebaut und die gesamte

Ausrüstung im mitgeführten LKW und Anhänger verstaut. Aus der

Feedbackrunde, welche am letzten Abend mit den Kindern und

Jugendlichen durchgeführt wurde, ging hervor, dass alle Kinder ein

paar schöne Tage erlebt haben und sich alle schon auf das nächste

Zeltlager freuen. Das Essen, welches jeden Tag frisch durch die

Jugendwarte zubereitet wurde, war immer bis auf den letzten Löffel

aufgegessen. Ein besonderer Dank geht an die Betreuer, welche bereits

knapp ein halbes Jahr vor dem Zeltlager mit der Planung beschäftigt

waren. Alle Jugendwarte haben die Maßnahme ehrenamtlich, neben Ihrem

eigentlichen Job begleitet und „opfern“ dazu oftmals ihren Urlaub.

Wir sagen Danke an: Carsten Nellißen, Rene Hoppe, Florian Frings,

Thomas Wüller, Markus Schmitz, Marc Orgeig, Sascha Köhnen, Benedikt

Engels, Vanessa Voß, Sarah Pauls, Sandra Köhnen und Stefanie Khan,

die sich die Zeit genommen haben, das Zeltlager zu planen und zu

begleiten.

