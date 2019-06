POL-PDKO: Gebäudebrand, Vollbrand eines landwirtschaftl. Ökonomiegebäudes

Koblenz (ots) –

Am 30.06.2019 gg. 05:55h gerät durch bislang unbekannte Ursache

erst seit dem Vortag eingelagertes Heu in Brand. Der hieraus

resultierende Vollbrand zerstört das annähernd 200 Jahre alte, voll

restaurierte Ökonomiegebäude in Fachwerkbauweise. Selbiges ist etwa

sechs Meter vom eigentlichen Wohnhaus entfernt; dennoch schmelzen die

Kunststoffrollläden des Wohnhauses trotz permanenter Kühlung der

Feuerwehr mittels Wasser aufgrund der Brandhitze. Der Einsatzleiter

der in der Brandbekämpfung befindlichen Wehren entscheidet sich für

den kontrollierten Abbrand des Gebäudes. Nachdem das Objekt gegen 9h

in sich zusammengestürzt ist, werden zwei schwere Mobilbagger zum

Brandort bestellt um die Gebäudereste auseinander zu ziehen sowie die

großen Mengen noch brennenden Strohs und Heus auf einer angrenzenden

Freifläche verteilen und ablöschen zu können. Weder Mensch noch Tier

kamen bislang physisch zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich auf

etwa 200.000EUR belaufen. Insgesamt sind etwa 80 Feuerwehrkräfte der

Ortschaften Büchenbeuren, Sohren, Kirchberg, Gemünden, Dickenschied,

Hecken, Lindenschied und Simmern im Einsatz. Die Versorgung der

Einsatzkräfte (Außentemperatur > 30°C) wird durch unterschiedliche

Verbände wie z.B. Johanniter und DRK vorgenommen. Der Einsatz dauerte

um 16:45h weiterhin an.

