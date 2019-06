POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Traktor – 2 verletzte Personen

Andernach (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen

einem Motorradfahrer und einem Traktor kam es am 30.06.19 gegen 08:40

Uhr auf der K88 zwischen Mülheim-Kärlich und Bassenheim.

Ein 53 jähriger Motorradfahrer befuhr hier zusammen mit seiner 48

jährigen Sozia die Kreisstraße in Richtung Bassenheim. In Höhe der

dortigen Korbsmühle überholte der Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne

und prallte hierbei gegen einen nach links auf ein Grundstück

einbiegenden Traktor. Hierbei wurden die beiden Kradfahrer verletzt

und mussten in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der

Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die Straße musste

während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

