POL-PIKIR: Unfall mit Segelflugzeug; Pilot schwer verletzt

Bad Sobernheim (ots) – Am 30.06.2019 gegen 14:57 Uhr kam es auf

dem Flugplatz Domberg in Bad Sobernheim zu einem Unfall mit einem, im

Landeanflug befindlichen, Segelflugzeug. Der Pilot des Seglers setzte

die Landung mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit an und rauschte

mit ca. 50 km/h in ein am Flugplatz geparktes Fahrzeug. Der Pilot des

Flugzeuges verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere

Passagiere waren nicht an Bord des Flugzeuges. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von mindestens 14 000 Euro.

