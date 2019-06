LPI-GTH: Unter Alkohol erwischt

Landkreis Gotha (ots) – Am Samstagfrüh um 02:05 Uhr erbrachte die

Atemalkoholkontrolle bei einem 29-jährigen Radfahrer in der Oststraße

in Gotha einen Wert von 1,83 Promille. Eine Blutentnahme wurde

veranlasst und der Fahrer muss sich wegen einer Trunkenheit im

Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Mit 0,54 Promille wurde ein 60-jähriger Opel-Fahrer am

Samstagnachmittag in der Böhnerstraße in Gotha festgestellt. Dieser

muss mit mindestens einem Monat Fahrverbot sowie einer erheblichen

Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

In Waltershausen am Denkmalplatz wurde ein 41-jähriger VW-Fahrer

eine Kontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab den

unglaublichen Wert von 3,17 Promille. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Über

die Dauer des Führerscheinentzugs sowie die Höhe der Geldstrafe

entscheidet nun die Judikative.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend wurde in

Georgenthal ein 33-jähriger Pole mit seinem Skoda kontrolliert. Die

Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille sowie einen

auf mehrere Substanzen positiv reagierenden Drogenvortest. Die

Blutentnahme wurde zu Beweiszwecken des besonders gefährlichen

Mischkonsums veranlasst.

Ebenfalls den Grenzwert überschritten hatte am Sonntagfrüh gegen

01:30 Uhr ein 30-jähriger Deutscher, welcher mit seinem Fahrrad in

der Humboldtstraße in Gotha unterwegs war. Die Kontrolle der

Fahrtüchtigkeit ergab einen Vorwert von 2,18 Promille. Auch hier

wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst und eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (ms)

