POL-PDWIL: Brand einer Rundballenpresse

Hetzerath (ots) – Am Freitag, den 28.06.2019 kam es gegen 19.26 h

in Hetzerath in der Straße Am Erkelsbach zum Brand einer

Rundballenpresse. Beim Pressen des letzten Ballens bemerkte der

Fahrer des Traktors, dass Flammen aus der Presse schlugen. Der Fahrer

hielt sofort an und bekämpfte den entstehenden Brand mit einem

Feuerlöscher. Auch die Wiese um die Presse herum fing Feuer. Dieses

wurde durch beherzt herbeieilende Anwohner ebenfalls mit

Feuerlöschern gelöscht, bevor es bei der bestehenden Trockenheit zu

einem größeren Brand kommen konnte. Die FFW Hetzerath war mit 19

Männern im Einsatz und kühlte die Presse und das Gelände mit Wasser

vorsorglich herunter. Der Schaden an der Rundballenpresse beträgt ca.

3500 EUR.

