POL-RT: 2 tödlich Verletzte bei Verkehrsunfall, mit Schlepper verunglückt, Pkw-Aufbrecher festgenommen, Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots) – Filderstadt (ES): Gefährliches Überholmanöver

(Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem äußerst

riskanten Überholmanöver, das sich am Samstagnachmittag auf der B 27,

Fahrtrichtung Stuttgart, ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr setzte der

unbekannte Lenker einer schwarzen Limousine mit BL-Kennzeichen auf

Höhe der Anschlussstelle Bonlanden zum Überholen an, obwohl das

Fahrzeug vor ihm bereits einen anderen Pkw überholte. Der Lenker der

schwarzen Limousine fuhr an der Mittelleitplanke zwischen dem

Überholenden und dem anderen Fahrzeug noch links vorbei. Somit

befanden sich auf den zwei Fahrspuren Richtung Stuttgart kurzzeitig

drei Fahrzeuge nebeneinander. Der schwarze Pkw fuhr daraufhin in

Richtung Stuttgart davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier

Filderstadt unter Telefon 0711/70913 entgegen.

Tübingen (TÜ) Landwirtschaftliches Fahrzeug verunglückt – Fahrer

schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines einachsigen Schleppers

beim Befahren seines Hofraumes in Tübingen erlitten. Der 61-jährige

Fahrer war auf seinem Gelände mit einem 35 Jahre alten Fahrzeug auf

der geschotterten Hoffläche unterwegs. Wie es genau zum Unfall kam,

muss noch ermittelt werden. Anwohner fanden den Mann am Boden liegend

auf. Die Anwohner waren auf Grund der Motorengeräusche auf den

Unglücksfall aufmerksam geworden. Der Mann kam mit schwersten

Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Pkw-Aufbrecher geschnappt (Zeugenaufruf)

Einen 15-jährigen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher konnte ein Anwohner

in seinem Fahrzeug sitzend feststellen und bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten. Kurz vor vier Uhr alarmierte ein Anwohner aus der

Gerhart-Hauptmann-Straße die Polizei, nachdem er und seine Frau von

einem Geräusch geweckt worden waren und kurz darauf zwei Personen in

ihrem Fahrzeug gesehen hatten, das vor dem Haus abgestellt war. Der

Fahrzeugbesitzer konnte einen der Täter nach kurzer Flucht stellen

und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der andere junge Täter

konnte unerkannt flüchten. Es besteht der Verdacht, dass die Täter

ein weiteres Fahrzeug geöffnet haben. Zeugen und eventuelle weitere

Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9810 beim

Polizeirevier Rottenburg zu melden.

Rottenburg (TÜ): Zwei Fußgänger tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen erlitten zwei Fußgänger bei einem

Verkehrsunfall am Samstagabend auf der L 385 bei Rottenburg. Ein

82-jähriger Subaru-Fahrer befuhr die L 385 zwischen Rottenburg und

Weiler. Auf Höhe des Hundesportvereins überschritten zwei Brüder im

Alter von 59 und 62 Jahren, die sich auf dem Heimweg befanden,

unvermittelt die Fahrbahn. Die Personen wurden von dem Fahrzeug

frontal erfasst. Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen

Verletzungen. Sein Bruder kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Hier verstarb er am frühen Sonntagmorgen. Beide Brüder standen unter

alkoholischer Beeinflussung. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs

wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden an dem Fahrzeug

beträgt etwa 5 000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Gerd Aigner

Tel.: 07121/942-2224

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Reutlingen | Publiziert durch presseportal.de.