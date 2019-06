LPI-EF: Unterzuckert gefahren

Erfurt (ots) – Weil er Schlangenlinien fuhr, hielten Polizisten am

Samstagmorgen einen Mann auf der Nordhäuser Straße an. Kurz nach

08:00 Uhr fiel den Beamten auf Höhe der Albrechtstraße ein silberner

Mercedes mit Magdeburger Kennzeichen auf, welcher auf der Nordhäuser

Straße in Richtung Berliner Platz fuhr. Zunächst verließ das Fahrzeug

immer wieder seine Fahrspur und befuhr mehrfach kurzzeitig die

Straßenbahngleise. Als die Beamten das Fahrzeug dann anhalten

wollten, beschleunigte der Fahrer erst, ehe er wenig später mit einem

weiteren Schlenker anhielt. Der Fahrzeugführer befand sich scheinbar

in einer medizinischen Notlage. Aufgrund starker Krämpfe drohte er

unkontrolliert weiterzufahren und war nicht in der Lage,

selbstständig aus dem Auto zu steigen. Die Polizisten mussten den

46-Jährigen deshalb mit vereinten Kräften aus dem Fahrzeug holen.

Zufällig in der Nähe befindliche Rettungskräfte kümmerte sich sofort

um den Mann, welcher den ersten Untersuchungen zufolge unterzuckert

war. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

(RF)

