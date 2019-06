POL-OL: +++Trunkenheitsfahrt am Wochenende+++

Oldenburg (ots) – +++Trunkenheitsfahrt am Wochenende+++ Am

Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung

in der Bremer Heerstraße ein silberner Kleinwagen auf, der in

sogenannten Schlangenlinien stadteinwärts geführt wird, in den

Gegenverkehr gerät und auch den Bordstein immer wieder streift. Auf

Haltezeichen wird schließlich reagiert, das Fahrzeug stoppt und ein

Beifahrer flüchtet sofort fußläufig. Während dem Beifahrer die Flucht

gelingt, kann der Fahrer selbst kontrolliert werden. Dieser steht

ganz offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, so dass eine

Blutentnahme angeordnet wird. Bei dem 32jährigen Herrn aus Moldawien

wird der ausländische Führerschein beschlagnahmt und eine

Sicherheitsleistung einbehalten. Außerdem verbleibt er aufgrund

seiner starken Alkoholisierung -Atemalkoholwert 2,64 Promille-

zunächst im Polizeigewahrsam.

