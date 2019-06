POL-TUT: (Aldingen) Lichtloses Fahrrad von Auto erfasst: Radler landet im Straßengraben – Auto fährt weiter

Aldingen (ots) – In der Nacht zum Freitag ist auf der L433, kurz

vor der Einmündung in die B14, ein 22-jähriger Radfahrer von hinten

angefahren worden und in den Straßengraben gestürzt. Der 22-Jährige

verletzte sich leicht, das Auto fuhr weiter.

Gegen 00.15 Uhr kam der 22-Jährige mit seinem Fahrrad auf der

Landstraße aus Richtung Denkingen. Kurz vor der Einmündung in die B14

prallte ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto gegen sein

unbeleuchtetes Fahrrad. Der Radfahrer stürzte in den Straßengraben,

wobei er sich leicht verletzte. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter

und bog in Richtung Rottweil ab.

An der Unfallstelle blieb das schwarze Plastikteil des rechten

Außenspiegels vom Verursacherfahrzeug liegen, das zu einem Nissan

Qashqai gehört.

Das Polizeirevier Spaichingen bittet deshalb um Hinweise zu einem

unfallbeschädigten Nissan Qashqai und dessen Fahrer (Telefon 07424

9318 0).

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.