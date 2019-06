POL-BI: Motorradfahrer bei Unfall in Jöllenbeck schwer verletzt

Bielefeld (ots) – FK / Bielefeld – Jöllenbeck – Am Sonntag,

30.06.2019, kam es gegen 12:00 Uhr auf der Spenger Straße in

Jöllenbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger

Bielefelder Fahrer eines Krades der Marke Honda schwer verletzt

wurde. Ein 29-jähriger Bielefelder war mit seinem BMW die Spenger

Straße aus Richtung Spenge kommend in Richtung Jöllenbeck gefahren.

Unmittelbar nach Erreichen der Bielefelder Stadtgrenze beabsichtigte

er nach links in einen Feldweg abzubiegen und übersah dabei den in

Gegenrichtung fahrenden Hondafahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge wurde der Kradfahrer schwerverletzt und nach medizinischer

Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein städtisches

Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde

durch eine Abschleppfirma abtransportiert. Während der Unfallaufnahme

wurde die Spenger Straße für ca. 90 Minuten komplett gesperrt.

