POL-TUT: (Haigerloch) Überholer übersieht Überholenden – Motorradfahrer verletzt

Haigerloch (ots) – Auf der B463 ist am Samstagnachmittag ein

überholender Motorradfahrer kurz vor Owingen von einem

Kleintransporter, der vor ihm zum Überholen ausscherte, ausgebremst

worden. Der Biker stürzte.

Auf der langen Geraden kurz vor Owingen überholte der aus Richtung

Balingen kommende Motorradfahrer gegen 14.15 Uhr mehrere Fahrzeuge.

Als er an dem Kleintranporter vorbeifahren wollte, scherte dessen

21-jähriger Fahrer plötzlich selbst zum Überholen aus. Er hatte das

Motorrad nicht gesehen. Der 30-Jährige bremste seine Ducati zwar noch

stark ab, konnte aber einen leichten Zusammenstoß mit dem Tranporter

nicht mehr verhindern. Bei der Kollision verlor der Biker die

Kontrolle, fuhr gegen die Leitplanke und stürzte. Dabei verletzte er

sich leicht. Das DRK brachte ihn zur weiteren Versorgung ins

Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schachaden in Höhe von zirka

3000 Euro. Ein Abschleppdienst holte die Ducati ab.

