LPI-EF: Kraftfahrzeug durch Graffiti beschädigt

Erfurt (ots) – In der Zeit von Freitagabend 18:00 Uhr bis

Samstagmorgen 05:30 Uhr brachten vermutlich mehrere unbekannte

Personen diverse Schmierereien an einer geschlossenen Ladefläche

eines Lkw´s auf. Der dadurch verursachte Sachschaden wird aktuell mit

1.000 Euro beziffert. Denn durch das Graffiti wurde der Lack in

Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war in der Ortslage Marbach auf

einem angrenzenden Feldweg zur Bodenfeldallee gegenüber dem Müllers

Weg abgestellt. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen

gesucht, die Angaben zu möglichen Tätern oder auffälligen Fahrzeugen

machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst

Nord unter 0361/7840-0 zu melden. (RH)

