POL-TUT: (BL-Weilstetten) Parkplatz Stingel Fruchtsäfte: Lancia bei Unfall beschädigt – Verursacher verschwindet

BL-Weilstetten (ots) – Nach einer Unfallflucht am Samstagmorgen

auf dem Parkplatz der Firma Stingel Fruchtsäfte sucht die Polizei

nach dem Verursacher und nach Zeugen.

Zwischen 10.50 Uhr und 11.15 Uhr prallte ein unbekannter

Autofahrer oder eine Fahrerin gegen einen geparkten Lancia und

beschädigte den PKW an der Fahrerseite. Danach entfernte er (sie)

sich. An dem Lancia entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen der Unfallflucht und

sucht Zeugen. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 07433 264 0.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.