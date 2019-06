POL-D: Düsseldorf – Alleinunfall auf der A59 Richtung Leverkusen – Mehrere Fahrzeuginsassen zum Teil schwerstverletzt

Düsseldorf (ots) – Fünf verletzte Fahrzeuginsassen, sind die

Bilanz eines Alleinunfalls von gestern, 29. Juni 2019, 22.25 Uhr, bei

Düsseldorf auf der A59 in Richtung Leverkusen.

Den derzeitigen Ermittlungen zur Folge, fuhr eine 19-jährige

Leverkusenerin mit ihrem Audi A3 auf der A 59 in Richtung Leverkusen,

als sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das

Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Audi,

besetzt mit insgesamt fünf Leverkusenern, geriet auf die ansteigende

Böschung und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn zurückgewiesen.

Der Wagen überschlug sich dabei und kam schließlich auf dem Dach

liegend zum Stillstand. Die Fahrerin, eine ebenfalls 19-jährige

Beifahrerin, und mindestens eine im Fonts sitzende 16-Jährige wurden

vermutlich aus dem Auto geschleudert und erlitten schwerste

Verletzungen. Bei der Fahrerin konnten die Ärzte zeitweise

Lebensgefahr nicht ausschließen. Bei der Beifahrerin und der

16-Jährigen wurde ebenfalls bis dato Lebensgefahr angenommen. Die

beiden 20-Jährigen männlichen Mitfahrer im Fonts erlitten schwere

beziehungsweise leichte Verletzungen. Alle Insassen kamen mit

Rettungswagen in Krankenhäuser. Während der Unfallmaßnahmen blieb die

A 59 zwischen den Anschlussstellen Benrath und Garath in

Fahrtrichtung Leverkusen gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet und

im Stau befindliche Fahrzeuge durch die Polizei zurückgeführt. Nach

Bergung des Unfallfahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn wurde die

Fahrbahn gegen 03.50 Uhr freigegeben. Der Sachschaden wird auf 15.000

EUR geschätzt.

