POL-UL: (HDH) Gerstetten – Motorrad stieß mit Auto zusammen

Ulm (ots) – Am Samstagmittag, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein

55-Jähriger mit seiner Ducati auf der K3016 von Gerstetten in

Richtung Heuchstetten. Im Bereich einer Rechtskurve mit beginnendem

Gefälle geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto

zusammen. Das Motorrad prallte gegen das Auto vorne rechts, der

Lenker prallte gegen die Leitplanke. Er wurde mit schweren

Verletzungen in die Klinik gefahren. Die 26-Jährige Fahrerin des VW

blieb unverletzt. Durch die Aussage eines Zeugen besteht der

Verdacht, dass die Autofahrerin gerade einen Fahrradfahrer überholen

wollte. Die Ermittlungen richten sich deshalb gegen beide Beteiligte.

Der Gesamtschaden wird mit 13.000EUR angegeben.

