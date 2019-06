POL-UL: (GP) Uhingen – Traktor mit Anhänger rollte in Bachbett

Ulm (ots) – Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand

verletzt. Am Samstag um 11.40 Uhr war der Traktorfahrer im Ortsteil

Sparwiesen in der Bühlstraße bei der Sammlung von Altpapier. Um

bereitgelegtes Papier aufzuladen stieg er vom Traktor ab. Dabei hatte

er wohl die Bremse nicht richtig betätigt. Jedenfalls rollte der

Traktor samt Anhänger ohne Mitfahrer davon. Auf abschüssiger Straße

kam das Gespann nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun

und landete nach 300m im Butzbach. Durch den Unfall liefen geringe

Mengen Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr eine Ölsperre

errichtete. Ein Vertreter des Landratsamtes war auch vor Ort. Am

Traktor und Anhänger entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000EUR.

Die Feuerwehren aus Uhingen und Albershausen waren mit 26 Mann und

sieben Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier ermittelt nach

Rücksprache mit der Staatsanwalt wegen des Verdachts einer

Gewässerverunreinigung.

+++++++++++++++++++++++++++ 1215582

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail:

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Ulm | Publiziert durch presseportal.de.