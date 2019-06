POL-H: Zeugenaufruf! 22-Jähriger wird bei Auseinandersetzung verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Hannover (ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen an der Hoppenstedtstraße (Südstadt) ist in der Nacht

zu Sonntag (30.06.2019) ein 22-Jähriger verletzt worden. Einem

weiteren jungen Mann sind unter Androhung von Gewalt Geld und

Wertgegenstände geraubt worden. Die Polizei hat zwei mutmaßliche

Täter festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich eine etwa 15-köpfige Gruppe

an der Hoppenstedtwiese aufgehalten, als gegen 02:50 Uhr etwa zehn

Personen hinzukamen, die offenbar sofort mit den Anwesenden in Streit

geriet. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Musikbox, ein

weiterer stahl eine Sporttasche. Schließlich drohte ein 18-Jähriger

einem 22-Jährigen Gewalt an und erpresste auf diese Weise eine

geringe Menge Bargeld sowie einige Wertgegenstände.

Als ein 22 Jahre alter Bekannter des Opfers sich von der Gruppe

entfernte, um die Polizei zu verständigen, gingen drei Personen aus

der anderen Gruppe ihm nach. Einer der Männer schlug ihn mit der

Faust gegen den Kopf, sodass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Anschließend flüchteten die Angreifer. Zwei von ihnen konnte die

Polizei kurz darauf im Nahbereich festnehmen, darunter der

Heranwachsende, dem die räuberische Erpressung zur Last gelegt wird.

Der 22-jährige Verletzte wurde vor Ort in einem Rettungswagen

behandelt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu der

Auseinandersetzung und zu den Tätern geben können. Gesucht wird vor

allem der Mann, der den 22-Jährigen geschlagen hat. Er ist etwa 20

Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und von sehr schlanker Statur.

Seine hellen Haare trägt er kurz geschnitten, dazu war er zur Tatzeit

mit einem dunklen Kapuzenpulli sowie einem falsch herum aufgesetzten

Basecap bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt

unter der Rufnummer 0511 109 – 3217 entgegen. / isc, pu

