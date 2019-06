POL-OS: Dissen -Rote Farbe im Eingangsbereich der Schule – Vandalismus

Dissen (ots) – In der Nacht zu Samstag nahmen unbekannte Täter

einen Farbeimer aus einem Nebenraum der schule an der Jahnstraße und

warfen diesen in den Eingangsbereich der Schule. Der Eimer platzte

und die rote Farbe ergoss sich auf den Fliesen und an den Wänden.

Hinweise zu diesem Vandalismus bitte an die Polizei in Dissen, 05421

921390.

