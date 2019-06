POL-AA: Ostalbkreis – Stand: 30.06.2019, 12:45 Uhr – 3 Unfälle, davon 1 Zeugenaufruf

Aalen (ots) – Aalen – Unfall auf Parkplatz – Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 16:27 Uhr befuhr ein 90 Jahre alter Mann mit

seinem BMW in Aalen in der Heinrich-Rieger-Straße einen Parkplatz des

Edeka-Centers, als an einer Fahrgassenkreuzung nach links abbiegen

wollte und mit einem, von rechts kommenden Hyundai eines 49 Jahre

alten Mannes zusammen prallte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in

Höhe von 8000 Euro. Die Polizei in Aalen bitte Zeugen des Unfalls,

sich unter 07361/524-0 zu melden.

Heubach – Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 67 Jahre alte Frau mit

ihrem VW die Straße Schelmenäcker. An der Einmündung mit der

Mögglinger Straße bog sie in diese ein, ohne auf einen 42 Jahre alten

Mann mit seinem Skoda zu achten, der die Vorfahrt hatte. Bei dem

Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen – Allein von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 10:50 Uhr befuhr eine 19 Jahre alte Fahrerin

eines VW Polos in Hussenhofen die Hauptstraße, als ihr eine Biene

durch das geöffnete Fenster in den Innenraum flog. Hierdurch erschrak

sie so stark, dass sie vor Schreck die Kontrolle über ihren Wagen

verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo sie ein

Metallgitter durchbrach und nach 40 Metern in einem Gebüsch zum

Stehen kam. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch

entstand an ihrem Auto vermutlich ein Totalschaden. Insgesamt beläuft

sich der Schaden auf ca. 3000 Euro.

