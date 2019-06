POL-MFR: (885) Drei Frauen auf offener Straße überfallen – Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) – Zwei junge Frauen wurden in der Nacht von Freitag

auf Samstag (28./29.06.2019) und eine junge Frau in der Nacht von

Samstag auf Sonntag (29./30.06.2019) im Stadtgebiet auf offener

Straße überfallen. Glücklicherweise blieben alle drei Opfer äußerlich

unverletzt.

Im ersten Fall war die junge Frau kurz nach Mitternacht zu Fuß

in der Hintere Cramergasse im Stadtteil St. Peter unterwegs.

Unvermittelt bedrohte sie ein bislang Unbekannter mit einem Messer

und forderte Geld. Mit der erbeuteten Geldbörse flüchtete der Täter

in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Etwa 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkles

lockiges Haar, schlank, bekleidet mit einem schwarz-weiß gestreiften

Oberteil und einer langen Jeanshose.

Rund eine viertel Stunde später und nur 300 Meter vom ersten

Tatort entfernt wurde eine weitere junge Fußgängerin in der

Schanzenstraße Opfer eines mit einem Messer bewaffneten Räubers.

Nachdem die Frau laut um Hilfe schrie, flüchtete der Täter ohne Beute

in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Etwa 35 – 40 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß,

dunkle kurze Haare, sehr ungepflegte Zähne, schlank, südländischer

Typ, bekleidet mit einem hellblauen Kurzarmhemd mit blauen

Längsstreifen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30.06.2019), gegen 01:45

Uhr forderte in der Lochnerstraße im Stadtteil Schweinau ein

Unbekannter unter Vorhalt eines Messers ebenfalls Bargeld von einer

jungen Frau. Nachdem er einen Geldschein erbeutet hatte, berührte er

die die Frau noch unsittlich. Sie schrie daraufhin laut, sodass ihr

Freund zu Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte

Richtung.

Täterbeschreibung: Ca. 45 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale

Figur, kurz rasierte schwarze Haare, brauner Teint, kaum Zähne im

Mund, bekleidet mit einer Jogginghose und einem T-Shirt

In allen drei Fällen brachte die Fahndung mit mehreren Streifen

nicht den gewünschten Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken

traf erste Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das

Fachkommissariat der Nürnberger Kripo.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken

unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen. / Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelfranken | Publiziert durch presseportal.de.