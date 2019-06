FW Hünxe: Flächenbrand am Morgen

Hünxe (ots) –

Heute, am 30.06.2019 um 09:50 Uhr, wurden die Einheiten

Bucholtwelmen und Hünxe in den Ortsteil Bucholtwelmen zu einem

Flächenbrand alarmiert. Vor Ort brannten circa 60m2 Grünfläche. Ein

Anwohner hatte schon begonnen die Flammen mit einem Gartenschlauch zu

bekämpfen, so dass das Feuer nicht auf ein angrenzendes Kornfeld

übergreifen konnte. Die Feuerwehrleute löschten mittels S-Rohr nach

und kontrollierten die Umgebung auf weitere Glutnester. Nach

Beendigung der Maßnahmen rückten die eingesetzten Kräfte um 10:38 Uhr

wieder zu ihren Standorten ein.

