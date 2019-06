FW-E: Feuer am Rande der „Extraschicht“ in ehemaligem Industrieobjekt auf dem Gelände der Kokerei Zollverein, keine Verletzten

Essen Stoppenberg, UNESCO Welterbe Zollverein, 30.06.2019, 00:31 Uhr (ots) –

Auf dem Gelände der Kokerei Zollverein kam es am Rande der

Veranstaltung „Extraschicht“ gegen 00:30 Uhr zu einem Feuer in einem

ehemaligen Ventilatorenkühler. Das Bauwerk besteht aus Beton und ist

mit einer aufwendigen Holzkonstruktion im Innenraum ausgekleidet und

diente der Wasserkühlung. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen

bereits weite Teile des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr nahm über

zwei Drehleitern jeweils ein Rohr vor und nutzte zwei Werfer als

Riegelstellung zum Schutz der umliegenden Gebäude. Das Feuer konnte

schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr war mit zwei

Löschzügen der Berufsfeuerwehr, sowie mit den Einheiten der

Freiwilligen Feuerwehr Stoppenberg, Katernberg und Mitte vor Ort. Die

Veranstaltung „Extraschicht“ wurde durch die Maßnahmen nur

geringfügig beeinträchtigt. Verletzt wurde niemand. Die Maßnahmen der

Feuerwehr konnten um 03:30 Uhr beendet werden. Im Anschluss wurde

eine Brandwache eingerichtet. Das Gebäude des Ventilatorenkühlers ist

zu einem Drittel komplett ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SKE)

