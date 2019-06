FF Nordkirchen: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Nordkirchen (ots) –

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Löschzug Nordkirchen mit dem

Stichwort „Feuer 2 – Heimrauchmelder“ in die Holtkampstraße gerufen.

Aufmerksame Nachbarn hatten den Warnton in einem Mehrfamilienhaus

gehört und umgehend den Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte

eintrafen hatten einige Bewohner das Haus bereits verlassen. In der

ersten Erkundung konnte der Auslösegrund schnell festgestellt werden:

Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für eine Rauchentwicklung.

Der Bewohner der Wohnung reagierte nicht auf klingeln und klopfen

der Einsatzkräfte. Erst als sich die Feuerwehr über das Küchenfenster

Zugang zur Wohnung verschaffen wollte, wachte dieser augenscheinlich

auf und öffnete die Wohnungstür.

Die Küche wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die

Wohnung belüftet.

