POL-MA: Hockenheim/Speyer/Sinsheim: Großkontrolle auf A 61; 39 Ermittlungsverfahren eingeleitet; Verfolgungsfahrt kurz vor Sinsheimer Innenstadt abgebrochen; Zeugen gesucht

Hockenheim/Speyer/Sinsheim (ots) –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22-05 Uhr, wurde auf dem

Rastplatz „Wilhelmswiesen“, an der A 61, zwischen der Anschlussstelle

Hockenheim/Speyer und dem Autobahndreieck Hockenheim eine

Großkontrolle durchgeführt.

In den Einsatz eingebunden waren insgesamt rund 70 Beamte. Neben

dem Verkehrskommissariat Walldorf, dem Einsatzzug Heidelberg, der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg; den Polizeirevieren Wiesloch,

Ladenburg, Mannheim-Neckarau und Mannheim-Innenstadt, waren auch

Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe u.a. mit zwei Drogenspürhunden,

Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart und im Rahmen der

Sicherheitskooperation auch Beamte der Polizeipräsidien Südhessen und

Rheinpfalz im Einsatz.

Darüber hinaus wurde der Einsatz durch 15 Angehörige des

Technischen Hilfswerks (THW) Wiesloch/Walldorf logistisch und

technisch, u.a. durch Ausleuchten des Rastplatzes unterstützt.

Hauptthemenpunkte des Einsatzes waren die Bekämpfung der

länderübergreifenden Eigentumskriminalität, die Informationsgewinnung

zu reisenden, international agierenden Tätergruppierungen und die

Bekämpfung der Drogenkriminalität.

Insgesamt wurden 255 Personen und 125 Fahrzeuge kontrolliert. Es

wurden 39 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fast die Hälfte (17)

wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu

haben. Verschiedene Drogen, hauptsächlich Cannabis, im zweistelligen

Grammbereich wurden beschlagnahmt. Sieben Personen waren unter

Drogen- und/oder Alkoholeinfluss gefahren. Wegen des Verdachts des

Diebstahls wird gegen zwei Personen ermittelt. In diesem Zusammenhang

wurden auch 20 Markenbekleidungsartikel sichergesellt. Woher sie

stammen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das

Waffengesetz, gegen das Tabaksteuergesetz -Einfuhr von 4,5 Kilogramm

unversteuerten Tabaks- sind anhängig. Auch wegen des Verdachts der

Urkundenfälschung wird in zwei Fällen ermittelt. Insgesamt wurden

Kautionen von weit über 2.000.- Euro erhoben.

Um die Großkontrolle durchzuführen, war es notwendig, auf der A

61, ab der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer verkehrslenkende

Maßnahmen zu treffen. Zunächst wurde ein sogenannter

Geschwindigkeitstrichter -Herunterregelung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit- eingerichtet. Zudem wurde anschließend die

zweispurige Autobahn auf eine Spur verengt. Durch Vorkontrollen

wurden verdächtige Fahrzeuge und Personen herausgefiltert und an der

Sperrstelle am Autobahnparkplatz ausgeleitet.

Gegen 23 Uhr durchbrach der Fahrer eines hochmotorisierten VW Golf

die diese Sperrstelle an der Parkplatzzufahrt -verletzt wurde zum

Glück niemand- und flüchtete auf der Autobahn weiter über die A 6 in

Richtung Heilbronn. Ein Verfolgungsfahrzeug des Verkehrskommissariats

Walldorf heftete sich an die Fersen des mit zwei Insassen besetzten

Fahrzeuges. Mit Geschwindigkeiten bis zu 260 km/h versuchte der

unbekannte Fahrer, die Zivilfahnder abzuschütteln. Unterwegs wurden

mehrere „Päckchen“ aus dem Seitenfenster des VW geworfen. Nachdem das

verfolgte Fahrzeug an der Anschlussstelle Sinsheim die Autobahn

verließ, Richtung Innenstadt fuhr und am Ortseingang mit hoher

Geschwindigkeit rote Ampeln überfuhr, wurde die Verfolgung

abgebrochen. Die Insassen des VW Golf konnten unerkannt entkommen.

Wie sich schließlich herausstellte, war die Sinsheimer Innenstadt

kurz nach 23 Uhr noch sehr belebt. Eine weitere Verfolgung des

Fahrtzeuges hätte ein enormes Gefährdungspotential Unbeteiligter mit

ungeahnten Folgen nach sich ziehen können. Die Ermittlungen zu dem

unbekannten Fahrzeug und dessen Insassen sind aufgenommen.

Wie vergangene Kontrollen, auch im Zusammenhang mit dem 2.

Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Mannheim am 29. März 2019

verdeutlichten, sind die Autobahnen A 61, A 6 und A 5 im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim, die

Hauptverkehrsrouten grenz- und länderübergreifender Kriminalität.

Dabei werden die Fernstraßen insbesondere auch von Drogenkurieren

genutzt, die ihre „Waren“ in die südlichen Bundesländer oder in die

Schweiz transportieren.

Aufgrund der immer wieder getroffenen Feststellungen beabsichtigt

das Polizeipräsidium Mannheim, insbesondere das Verkehrskommissariat

Walldorf, auch im Rahmen der Sicherheitskooperation mit Hessen und

Rheinland-Pfalz, solche Großkontrollen fortzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Verfolgung des flüchtenden VW Golf suchen

die Ermittler Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, bzw. die

auf der Fahrt über die A 61 und die A 6 von Hockenheim nach Sinsheim

sowie in der Sinsheimer Innenstadt möglicherweise durch dessen

Fahrverhalten gefährdet wurden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.:

06227/35826-0, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder an

jede andere Polizeidienstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.